«برشلونة» يحلم بتجديد عقد «ميسى» قبل الرحيل

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كشف تقرير صحفى عن تطور جديد بشأن مستقبل ليونيل ميسى، قائد برشلونة، فى الموسم المقبل. وينتهى عقد ميسى مع برشلونة فى الشهر الحالى، لكن لم يعلن البرغوث موقفه حتى الآن من التجديد.

وقال خوان لابورتا، رئيس برشلونة، مؤخرًا، إنه متفائل بشأن موافقة ميسى على عرض التجديد قريبًا.

وتواصلت صحيفة «موندو ديبورتيفو» مع مصادر قريبة من برشلونة وميسى، لاختبار الأجواء عقب تصريحات لابورتا.

وقالت مصادر من داخل برشلونة إنه لا توجد أى معلومات جديدة بشأن تجديد ميسى، لأن لابورتا هو من يتولى إدارة الملف بأكمله.

وأضافت المصادر أن برشلونة ليس لديه توقعات بشأن موعد إعلان ميسى عن قراره، لكن لابورتا متفائل بأن البرغوث سيوافق على الاستمرار.

وذكرت أن برشلونة يأمل أن يكون توقيع ميسى قبل 1 يوليو، حتى لا يصبح اللاعب الأرجنتينى دون عقد.

أما المصادر القريبة من ميسى فأكدت أن اللاعب لن يعلن قراره بشكل فورى، ويُصر على تقييم المشروع الرياضى قبل حسم موقفه.

وأشارت إلى أن ميسى يرى أن برشلونة لم يشهد تطورات كبيرة على مستوى التعاقدات حتى الآن، بالنظر إلى التعاقد مع أجويرو وإريك جارسيا فقط، والفشل فى ضم جورجينيو فينالدوم.

وأوضحت المصادر القريبة من ميسى أن استمرار اللاعب الأرجنتينى دون قرار نهائى حتى 1 يوليو، لن يمثل أزمة.

من جانبه، يتمنى رونالد كومان، مدرب برشلونة، استمرار ليونيل ميسى مع الفريق، مشيرا إلى أن الأفضل هو أن ينهى النجم الأرجنتينى مسيرته بالقميص الأزرق والأحمر.

وقال الهولندى لصحيفة سبورت الإسبانية: «يجب على ميسى أن ينهى مسيرته فى برشلونة».

ثم استدرك «لذا أتمنى إعلان تجديد عقده قريبا». وقالت تقارير قبل انتقال أجويرو لبرشلونة إن الأول ينتظر قرار ميسى ليحسم انضمامه للفريق الكاتالونى.

وأراد ميسى (33 عاما) الرحيل عن برشلونة فى 2020 لكن منعه الشرط الجزائى الضخم فى عقده. ويلعب قائد الأرجنتين فى برشلونة منذ كان عمره 14 عامًا.