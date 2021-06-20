أخبار عاجلة

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
كشري: مهمتي صعبة مع الانتاج وبيراميدز لا يستحق التعادل -
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
المقاصة يجهز مفاجاة للأهلي في مواجهة اليوم -
الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة -
وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

مدرب حراس يشيد برباعي الفريق

Print
مدرب حراس الزمالك يشيد برباعي الفريق مدرب حراس يشيد برباعي الفريق

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يؤدي محمود جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد قنديل، حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي ، تدريبات قوية على هامش تدريبات الفريق اليومية بملعب النادي، تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس بالفريق.

واشاد أوليفيرا بالفقرة التي خاضها رباعي حراسة مرمى الفريق، للتدريب على الكرات القريبة من خط المرمى، بجانب التسديد من خارج المنطقة.

وشهدت الفقرة تألق الحراس، وسط إشادة من أوليفيرا.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاصة مساء يوم الثلاثاء المقبل في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث»

وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث»

الأهلى ومصر المقاصة بث مباشر في الدوري الممتاز 2021

الأهلى ومصر المقاصة بث مباشر في الدوري الممتاز 2021

في بيان رسمي.. الزمالك ينفي شائعات الخلاف مع عبد الله جمعة حول التجديد

في بيان رسمي.. الزمالك ينفي شائعات الخلاف مع عبد الله جمعة حول التجديد

منطقة الجيزة للكرة الطائرة تستعد لإقامة الحفل الختامي للموسم الرياضي بنادي الزمالك

منطقة الجيزة للكرة الطائرة تستعد لإقامة الحفل الختامي للموسم الرياضي بنادي الزمالك