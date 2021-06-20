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يؤدي محمود جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد قنديل، حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تدريبات قوية على هامش تدريبات الفريق اليومية بملعب النادي، تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس بالفريق.

واشاد أوليفيرا بالفقرة التي خاضها رباعي حراسة مرمى الفريق، للتدريب على الكرات القريبة من خط المرمى، بجانب التسديد من خارج المنطقة.

وشهدت الفقرة تألق الحراس، وسط إشادة من أوليفيرا.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة مساء يوم الثلاثاء المقبل في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.