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دول غرب أفريقيا تتبنى خارطة جديدة لطرح عملة موحدة في 2027

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دول غرب أفريقيا تتبنى خارطة جديدة لطرح عملة موحدة في 2027 دول غرب أفريقيا تتبنى خارطة جديدة لطرح عملة موحدة في 2027

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تبنت مجموعة تضم 15 دولة في غرب أفريقيا خارطة طريق جديدة لطرح عملة موحدة في عام 2027 بعد أن أدت جائحة إلى إحباط خططها السابقة.

وقال جان كلود كاسي برو، رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا(إيكواس) في مؤتمر صحفي بعد قمة للزعماء في غانا اليوم السبت إن رؤساء إيكواس وافقوا على خارطة الطريق الجديدة .

وتأمل هذه الدول أن تساعد العملة الموحدة في تعزيز التجارة والنمو الاقتصادي.

وقال برو «بسبب صدمة الجائحة قرر رؤساء الدول تعليق تنفيذ اتفاقية التقارب في 2020-2021».

وأضاف «لدينا خارطة طريق جديدة واتفاقية تقارب جديدة تغطي الفترة بين 2022و2026 وسيتم في 2027 إطلاق الإيكو» في إشارة إلى اسم العملة الجديدة.

المصرى اليوم

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