«الديمقراطي الكردستاني» يرحب بالرقابة الأممية على الانتخابات التشريعية العراقية

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رحب جهاز الانتخابات المركزي للحزب الديمقراطي الكردستاني؛ بقرار الأمم المتحدة رقم 2576 المؤيد لجهود الحكومة العراقية لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة.

وأوضح في بيان له «انطلاقا من المبدأ الثابت والراسخ للحزب الديمقراطي الكردستاني الداعم لتثبيت الديمقراطية في العراق الاتحادي، حيث كان الحزب منذ تأسيسه عام 1946 يدعو ويناضل من أجل تطبيق الديمقراطية في العراق وتحقيق المساواة بين كافة أبناء شعبه بكافة مكوناته، عليه يرحب جهاز انتخابات الحزب الديمقراطي الكردستاني بقرار الأمم المتحدة رقم (2576) الصادر في جلسة مجلس الأمن الدولي مؤخرا».

وتابع «إن البيان رحب بجهود الحكومة العراقية في مجال الإعداد والتخطيط لتنفيذ الانتخابات النيابية المبكرة بصورة حرة ونزيهة فعليا يقودها العراقيون على ارض الواقع بحيث تكون شاملة للجميع وذات مصداقية من حيث الإجراءات والمشاركة الفعلية وحول وجود مراقبين دوليين في الانتخابات المرتقبة، والحزب الديمقراطي الكردستاني كان سباقا في دعوته للمراقبين الدوليين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التی جرت في إقلیم كردستان في الأعوام السابقة كون وجود المراقبين الدوليين يعطي المصداقية للانتخابات ويبعد كافة الشكوك حول نزاهتها».

واستكمل بيان الحزب الديمقراطى الكردستاني «لذلك يرحب جهاز انتخابات الحزب بقيام فريق تابع للأمم المتحدة معززا بموظفين إضافيين لمراقبة يوم الانتخابات في العراق بأوسع تغطية جغرافية ممكنة وتقديم تقرير حول سير الانتخابات إلى الأمين العام للأمم المتحدة».

واختتم البيان «على الصعيد ذاته يرحب جهاز الانتخابات بالموقف الإيجابي لمجموعة السبع في قمتها التي عقدت مؤخرا في بروكسل، وتأييدها الكامل لقرار مجلس الأمن ودعوته لإشراك مراقبين دوليين في الانتخابات بهدف المساعدة في ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في العاشر من أكتوبر 2021، إلى جانب دعوتها لجميع العراقيين للمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة».

وقال شيركو حبيب مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في القاهرة إن حرص الحزب الديمقراطي الكردستاني على إجراء انتخابات شفافة بعيدة عن التزوير والإجراءات غير القانونية، واضح للجميع، مؤكدا أن الحزب منذ تأسيسه حريص على اختيار الشعب لممثليه بكل حرية ودون أية ضغوطات جانبية لتغيير مسار الانتخابات.

وأكد حبيب أن الديمقراطي الكردستاني مع كل الخطوات الإيجابية من أجل إنجاح العملية الانتخابية في العراق، مشيرا إلى سمة بلد يتمتع بالتعددية في ظل دستور فيدرالي.