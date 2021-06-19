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بسمة في الإسماعيلية السينمائي : القيود المجتمعية تضعنا داخل الصندوق

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بسمة في الإسماعيلية السينمائي : القيود المجتمعية تضعنا داخل الصندوق بسمة في الإسماعيلية السينمائي : القيود المجتمعية تضعنا داخل الصندوق

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أقام مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ندوة لتكريم الفنانة بسمة مساء اليوم السبت عقب عرض الفيلم الروائى القصير «برة الصندق» تأليف وإخراج أحمد الباسوسى وبطولة بسمة.

وتحدثت بسمة خلال الندوة التي ادارتها الناقدة الفنية حنان ابو الضيا عن تجربتها السينمائية بشكل عام وتحديداً فيلمها المثير للجدل «النعامة والطاووس». وقالت: شرفت بأن أكون جزء من حلم صلاح أبوسيف حتى لو لم يتم التنفيذ على يده.

وتحدثت عن تجربتها في الفيلم القصير «برة الصندوق» الذي أخرجه احمد الباسوسى قائلة: «كنا في أوقات يتم حبسنا داخل صندوق، أحيانا يكون عندنا قيود مجتمعية معينة تجعلنا داخل الصندوق لكن كان هناك أمور استجدت منها دورى كأم الذي حصد جزء كبير من وقتى، ومن الطبيعي أن يؤثر ذلك على تواجدي الفني وكنت أحاول أن أكون مثل البهلوان الذي يلعب بالكور وأحاول أن لا يقع مني شيئا ،واحاول العوده إلى مكاني الطبيعي لكن التقييم ليس لى في النهاية المسألة تخضع لمدي تقبل ما تقدمه للمجتمع».

وتابعت: أن الشيء الجميل في الفن أن هناك اختلافات في الأعمال على سبيل المثال عندما تكلمت عن تجربة فيلم برة الصندوق سيدة التي تحاول أن تتحرر كان لى تجربة قبل ذلك ناقشت فيه حالات الاكتئاب ما بعد الولادة بالإضافة إلى حالة الملل التي انتابت الجميع بسبب كورونا ،احيانا الترقية في الفن يكون مفيد. وعن وجود الفنانات في أعمال روائية قصيرة قالت بسمة انها موجودة بالفعل ومسألة عدم تواجد فنانين في أعمال قصيرة غير صحيح فهناك منصات رقمية حاليا تعرض عليها تلك الأعمال ولدينا مشاركات في العديد من المهرجانات العالمية من خلال تلك الأفلام. وتحدثت عن تجربتها في معهد السينما مع المخرج أحمد الباسوسى وانها انبهرت بشباب المعهد وحماسهم وتعلمت من هذة التجربة التي لم تستغرق سوي يومين.

من جانبه، قال السيناريست محمد الباسوسى سعيد بتكريم نجوم ساهموا في دعم وإثراء السينما القصيرة وعن المهرجان فأكد إنه لولا وجود عصام زكريا لم يكن هناك نجاحا لهذا المهرجان. ووجه الشكر في نهاية كلمته إلى وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم وإلى خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة الذان ذللا العديد من المشاكل الإدارية في تلك الدورة.

المصرى اليوم

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