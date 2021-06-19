«منتظر رأيكم في أغنيتي الجديدة».. أول تعليق من محمد رمضان على اتهامات سميرة عبدالعزيز

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رد الفنان محمد رمضان، على تصريحات الفنانة سميرة عبدالعزيز، التي ذكرتها خلال ندوة «المصري اليوم» لتكريم نجوم زمن الفن الجميل، قائلًا: «لم يحدث على الإطلاق».

كانت الفنانة سميرة عبدالعزيز، قد قالت خلال ندوة تكريمها بـ«المصري اليوم» إن الفنان محمد رمضان، شتمها عندما رفضت تجسيد دور أمه في أحد الأعمال.

وأكد رمضان، في فيديو له على حسابه عبر «انستجرام»، أنه لم يسيء للفنانة سميرة عبدالعزيز أبدًا، مضيفًا: «عمري ما أسيء لحد أكبر مني أو أكلمه بطريقة مش كويسة، ولم يحدث أن تحدثت معها عن أجرها أو غيره».

وتابع: «أكثر حاجة مفرحاني قبل ما أخرج لنفي هذا التصريح، أن جمهوري منذ اللحظة الأول لم يصدق أني أقول هذا الكلام ومنتظر رأيكم في اغنيتي الجديدة»، مختتمًا: «دايمًا ثقة في الله نجاح».

كانت سميرة عبدالعزيز قد قالت خلال الندوة عن رمضان: «قال عامل بلطجي، وفضحني لما رفضت أقوم بدور أمه وقالي انتي شحاته أنا باخد عشرين مليون وانتي عشرين ألف، واتكلموا عن الحدث ده في السوشيال ميديا (الهباب) اللي كلها نميمة، أنا متكلمتش ولا قلت حاجة وناس شتموني وآخرين دافعوا عني، لكن هو قل أدبه».

وتابعت: «الحكاية بقت فلوس، بقت قيم مزيفة غير حقيقية، مفيش قيم ده سببه إن التليفزيون لا ينتج ولا مؤسسة السينما، وصوت القاهرة»، مؤكدة ضرورة عودة الدولة للإنتاج مرة أخرى.

وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه تفاجأ بواقعة الفنان محمد رمضان والفنانة سميرة عبدالعزيز، خاصة أنها قديمة، مبديا اندهشه مما حدث وتلفظ به رمضان تجاه الفنانة الكبيرة، وشدد على أن الفنانة سميرة عبدالعزيز رمز من رموز الفن في مصر والوطن العربي.

وأشار «زكي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أنه تابع واقعة تلفظ محمد رمضان على الفنانة القديرة كتابيًا، وعلى الفور خرج مجلس الإدارة ببيان سريع وتقديم الاعتذار للفنانة، كما أنه تحدث إليها بخصوص تقديم شكوى في الواقعة، إلا أنه ليس هناك علاقة تربط بين محمد رمضان والفنانة سميرة عبدالعزيز.