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كايرز تشيفز يهزم الوداد في المغرب ويقترب من نهائي دوري أبطال أفريقيا

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كايرز تشيفز يهزم الوداد في المغرب ويقترب من نهائي دوري أبطال أفريقيا كايرز تشيفز يهزم الوداد في المغرب ويقترب من نهائي دوري أبطال أفريقيا

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حقق فريق نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي فوزاً غير متوقع على حساب مضيفه الوداد البيضاوي المغربي، بملعب الأخير، بمنافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدف كايرز تشيفز الجنوب أفريقي سمير نوركوفيتش في الدقيقة 34 من عمر المباراة.

وهاجم الوداد بكل خطوطه من أجل التعويض ولكن دفاع الضيوف وقف له بالمرصاد لتنتهي المباراة بفوز بطل جنوب أفريقيا.

ويكفي كايرز تشيفز التعادل على ملعبه في لقاء الإياب السبت المقبل من أجل بلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد انتصر على الترجي في تونس مساء اليوم السبت في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا ووضع قدماً في المباراة النهائية.

المصرى اليوم

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