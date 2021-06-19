رئيس دار الأوبرا عن قطة المهرجان : مفيش تعليمات بالقتل

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قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، إن واقعة قطة المهرجان التي أثارت الجدل تتعلق بقطة واحدة كانت متواجدة باستمرار في المسرح الصغير منذ سنوات وبالفعل ولدت وأنجبت قططًا.

ونفي صابر في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON» أن يكون عدد القطط التي توفيت أكثر من واحدة، قائلًا: «كانت قطة واحدة وفوجئت على التواصل الاجتماعي أن القصة تحولت لصيغة الجمع قطط».

كشف صابر أن دار الأوبرا بعد إنجاب القطة لصغارها أحدثت ضجيجًا وشكوى، الأمر الذي دفعنا للاتصال بالجهات المختصة ممثلة في مديرية الطب البيطري للتعامل معها فنيًا وبالفعل أخذوا صغارها ووضعوها في الحديقة الخارجية، مؤكدًا أنه لم يعلم بتفاصيل التعامل معها لأنه تم إخطاره وقتها أنه تم التعامل معها وفقًا لتقرير طبي لكنه فوجيء بالحديث عن أن القطة ماتت قائلًا: «عندنا عشرين قطة شبهها موجودة في ساحة الأوبرا الخارجية ومحدش عملهم حاجة».

أكد صابر أن نتائج التحقيق ستظهر ولن تتوان الأوبرا في إحالة التحقيق في حال ثبوت مقتل القطة لأكبر جهات تحقيق منوط بها البت في الأمر، قائلً:ا «محدش عندنا بيدي تعليمات بالقتل والطبيعي لما بيكون فيه حيوانات مع وجود شكوى بيتم نقل الحيوانات الأليفة لموقع آخر وبكرر مفيش تعليمات بالقتل».