أخبار عاجلة

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
كشري: مهمتي صعبة مع الانتاج وبيراميدز لا يستحق التعادل -
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
المقاصة يجهز مفاجاة للأهلي في مواجهة اليوم -
الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة -
وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

أحمد بلال: الأهلي أضاع فوزًا كبيرًا على الترجي

Print
أحمد بلال: الأهلي أضاع فوزًا كبيرًا على الترجي أحمد بلال: الأهلي أضاع فوزًا كبيرًا على الترجي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، قدم مباراة كبيرة أمام الترجي التونسي.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال أحمد بلال، في تصريحات تلفزيونية: «النادي الأهلي قدم مباراة كبيرة امام الترجي، وكان هو الأفضل من الناحية الدفاعية والهجومية طوال شوطي اللقاء»، مضيفًا: «الفريق الأحمر، أضاع فوزًا كبيرًا على الترجي، حيث أهدر لاعبيه أكثر من هدف محقق».

وأضاف: «الأهلي ظهر وكأنه يلعب في استاد القاهرة وليس رادس، وحضور الجماهير كان في صالح الفريق الأحمر»، مشيرًا: «الترجي كان بعيدًا عن مستواه الفني، وهذا بسبب تألق لاعبي الأهلي، حيث نجح الفريق الأحمر في السيطرة على وسط الملعب، ولعب يثقة كبيرة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية

ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور

ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور

عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي

عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي

عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي

عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي