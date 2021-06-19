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محمود الخطيب يوجه رسالة هامة للاعبي الأهلي بعد إسقاط الترجي .. صورة

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محمود الخطيب يوجه رسالة هامة للاعبي الأهلي بعد إسقاط الترجي .. صورة محمود الخطيب يوجه رسالة هامة للاعبي الأهلي بعد إسقاط الترجي .. صورة

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حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الذي يترأس بعثة فريق الكرة في تونس، على تهنئة اللاعبين في غرفة الملابس، عقب انتهاء مباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأثنى الكابتن الخطيب على الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون في المباراة، مشيدًا بالروح القتالية العالية في مواجهة اليوم. كما طالب الكابتن الخطيب اللاعبين بالتركيز في مباراة العودة بالقاهرة، التي وصفها بالشوط الثاني، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور النهائي بالبطولة.

المصرى اليوم

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