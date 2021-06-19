أخبار عاجلة

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
كشري: مهمتي صعبة مع الانتاج وبيراميدز لا يستحق التعادل -
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
المقاصة يجهز مفاجاة للأهلي في مواجهة اليوم -
الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة -
وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالكلمة والصوت والصورة.. إليك المكتبة الرقمية لـ"خالد الفيصل"

Print
بالكلمة والصوت والصورة.. إليك المكتبة الرقمية لـ"خالد الفيصل" بالكلمة والصوت والصورة.. إليك المكتبة الرقمية لـ"خالد الفيصل"
تتميز بخصائص تقنية وتفاعلية تعدُّ الأحدث في مجال تصميم المواقع وتشغيلها

بالكلمة والصوت والصورة.. إليك المكتبة الرقمية لـ

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الموقع الإلكتروني لمكتبته الرقمية التفاعلية، التي تجمع وتوثق سيرته وإنتاجه الأدبي والفكري.

و‏تستعرض المكتبة الرقمية للأمير ‎خالد الفيصل سيرته ومسيرته، وأعماله ونتاجه في جميع المجالات بالكلمة والصوت والصورة، والمحطات العملية، ومبادراته على المستوى المحلي والعربي والإقليمي، ومقولاته وما كتبته أبرز الشخصيات عنه، والأعمال الشعرية والمؤلفات.

و‏تتميز المكتبة الرقمية للأمير ‎خالد الفيصل بخصائص تقنية وتفاعلية، تعد الأحدث في مجال تصميم المواقع الشبكية وتشغيلها، وتقنيات عرض وبحث وتواصل عالية السرعة، تسهل التصفح والاطلاع على المحتوى.

https://front.pkbf.techknowledge.ae/AR/Home#Homeأمير مكة الأمير خالد الفيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة

الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة

الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة

الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة

تثبيت سعر البنزين يضع حدًّا للتقلبات ويواكب حرص ولي العهد على التخفيف عن كاهل المواطن

تثبيت سعر البنزين يضع حدًّا للتقلبات ويواكب حرص ولي العهد على التخفيف عن كاهل المواطن

تعرَّف على قصة صديقَيْن سعودي وعماني بدأت منذ الشباب ودامت أكثر من 30 عامًا

تعرَّف على قصة صديقَيْن سعودي وعماني بدأت منذ الشباب ودامت أكثر من 30 عامًا