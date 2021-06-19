استشاري أمن معلومات: مجال الاتصالات يتميز بأهميته لهذا السبب

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قال المهندس محمود توفيق، استشاري أمن المعلومات، إن مصر مستمرة في التحول الرقمي والتقدم في مؤشر الإنترنت الشامل خلال عام 2021، مشيرًا إلى أن مجال الاتصالات يتميز بأهميته لأنه يخدم الدولة بأكملها.

وأضاف «توفيق»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان؛ في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن مصر في المركز 73 عالميا والرابع إفريقيًا في سرعة الإنترنت، مشيرًا إلى أن مصر تستثمر في مشروعات الإنترنت.

وأوضح استشاري أمن المعلومات، أن مصر مستمرة في إتاحة الإنترنت لكل فئات المجتمع بأسعار عادلة، مشيرًا إلى أن تجربة العمل عن بعد خلال جائحة كورونا جعلت الكثيرون يلجأون للاستمرار في هذا الأمر.