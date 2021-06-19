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سمير كمونة عن فوز الأهلي على الترجي: «غير متوقع»

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سمير كمونة عن فوز الأهلي على الترجي: «غير متوقع» سمير كمونة عن فوز الأهلي على الترجي: «غير متوقع»

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أشاد سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق بالمستوى، الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مباراة الترجي التونسي.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «فوز الأهلي على الترجي، نتيجة غير متوقعة، خاصة بعد الأحداث الشغب التي سبقت المباراة من قبل الجماهير التونسية».

وأضاف: «لاعبو الأهلي لعبوا بروح قتالية، وكان لديهم إصرار كبير على تحقيق نتيجة إيجابية»، مضيفًا :«أتمنى أن يظل لاعبي الفريق الأحمر على نفس حالة التركيز التي كانوا عليها وعدم الإفراط في الفرحة، خاصة أنه مازال هناك مباراة عودة».

المصرى اليوم

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