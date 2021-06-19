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رئيس الأوبرا: التخلص من القطط مسؤولية الطب البيطري

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رئيس الأوبرا: التخلص من القطط مسؤولية الطب البيطري رئيس الأوبرا: التخلص من القطط مسؤولية الطب البيطري

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قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إنه تم فتح تحقيق عما يتردد حول تسميم القطة الشهيرة بـ«قطة الأوبرا»، مؤكدا أن أولاد القطة ما زالوا موجودين في الحديقة.

وأضاف رئيس دار الأوبرا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» عبر فضائية «النهار»: «وجود القطط كان مقلقا للعاملين بسبب الأسلاك، وطلبوا مننا التخلص منها، فاتصلنا بالجهات المنوطة بها معالجة هذه الأمور وهي إدارة الطب البيطري».

وأردف: «من المفترض أن الطب البيطري ياخدوا القطط يودوها إيواء يبعدوها عن المكان، عمرنا ما سمعنا عن التسميم، عمرنا ما سمعنا تسميم كلب أو قطة».

ولفت إلى إن إدارة الطب البيطري تقوم بإجراءاتها دون الرجوع إلى دار الأوبرا، كما كشف أن من أبلغه أن القطة تم تسميمها، لم ير القطة وهي مسممة.

المصرى اليوم

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