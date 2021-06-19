رئيس الأوبرا: التخلص من القطط مسؤولية الطب البيطري

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قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إنه تم فتح تحقيق عما يتردد حول تسميم القطة الشهيرة بـ«قطة الأوبرا»، مؤكدا أن أولاد القطة ما زالوا موجودين في الحديقة.
وأضاف رئيس دار الأوبرا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» عبر فضائية «النهار»: «وجود القطط كان مقلقا للعاملين بسبب الأسلاك، وطلبوا مننا التخلص منها، فاتصلنا بالجهات المنوطة بها معالجة هذه الأمور وهي إدارة الطب البيطري».
وأردف: «من المفترض أن الطب البيطري ياخدوا القطط يودوها إيواء يبعدوها عن المكان، عمرنا ما سمعنا عن التسميم، عمرنا ما سمعنا تسميم كلب أو قطة».
ولفت إلى إن إدارة الطب البيطري تقوم بإجراءاتها دون الرجوع إلى دار الأوبرا، كما كشف أن من أبلغه أن القطة تم تسميمها، لم ير القطة وهي مسممة.