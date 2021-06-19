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استشاري: القهوة الخضراء تقلل الشهية بشكل فعال

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استشاري: القهوة الخضراء تقلل الشهية بشكل فعال استشاري: القهوة الخضراء تقلل الشهية بشكل فعال

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قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن كورس الحرق الدبل يحتوي على الجرسنيا أو الشاي الأخضر أو القهوة الخضراء التي تقلل الشهية بشكل فعال، وهذه المواد مهمة للغاية لخفض الوزن.

وتابع «غزالي»، خلال حواره مع الإعلامية سلمى سليمان، ببرنامج «حكاية أكلة»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء السبت، أن قشور السليم مهمة للغاية لأنها تزيد داخل المعدة مع تناول ، وهذا يقلل من تناول الطعام، ومع مرور الوقت تصغير حجم المعدة وينخفض الوزن.

وأشار إلى أن نبات الجرسنيا فعال للغاية، خاصة وأنها تغلق الشهية، وتقلل حجم الخلاية الدهنية، وهذا الأمر ثابت من خلال الأبحاث العلمية.

المصرى اليوم

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