موسيماني بعد الفوز على الترجي: لست راضياً عن أداء الأهلي.. والنتيجة غير مضمونة

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علق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، على فوز فريقه على حساب نظيره الترجي بملعب الأخير مساء السبت، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي بهدف دون رد على الترجي برادس بهدف لمحمد شريف.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: «لست راضياً عن أداء لاعبي الأهلي اليوم رغم الفوز، وبالأخص على مستوى التمرير ونقل الكرة».

وأكمل: «النتيجة غير مضمونة، نعم الأهلي فاز ولكن يبقى لقاء في القاهرة قد تنقلب النتيجة ضدنا».

وأنهى: «التحدي الوحيد أن اللاعبين تناولوا وجبة وحيدة فقط قبل المباراة بحوالي 3 ساعات وهذا أثر علينا في نهاية اللقاء وأعتقد أن الترجي نفس الشيئ».