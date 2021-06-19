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شهدت هبوطا مفاجئا لم يحدث من 8 أشهر.. نصيحة بشأن شراء الذهب في الوقت الحالي

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شهدت هبوطا مفاجئا لم يحدث من 8 أشهر.. نصيحة بشأن شراء الذهب في الوقت الحالي شهدت هبوطا مفاجئا لم يحدث من 8 أشهر.. نصيحة بشأن شراء الذهب في الوقت الحالي

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قال نادي نجيب، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الذهب شهدت هبوطا مفاجئا لم يحدث منذ 8 أشهر.

وأضاف «نجيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» عبر فضائية «المحور»: «سبب الهبوط في أسعار الذهب أنه كان هناك اجتماع في البنك الفيدرالي الدولي على أساس تحديد أسعار الفائدة على الأسهم والسندات».

وتابع: «الكثير من ملاك الذهب قاموا ببيع أطنان من الذهب للتمتع والاستفادة من السعر العالي وذلك لأن سعر الأوقية كان أكثر من 1800 دولار، ما أدى لانخفاض سعر الأوقية إلى 1770 دولارا».

وأوضح: «ملاك الذهب استفادوا من السعر العالي، وقاموا بعد ذلك بشراء ما قاموا ببيعه بسعر منخفض، والأيام الحالية هي أنسب وقت لشراء الذهب بعد تراجع أسعاره».

وتابع: «سعر جرام الذهب عيار 21 وصل حاليا إلى 765 جنيهًا، بعدما انخفض أكثر من 45 جنيهًا»، مضيفا: «الهبوط الذي حدث يعتبر كبيرًا، لكن الأسعار بدأت مرة أخرى في الارتفاع منذ أمس».

المصرى اليوم

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