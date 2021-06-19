جهاز العروسة اتحرق.. تفاصيل اشتعال النيران في شقة إمبابة (صور)

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«جهاز العروسة اتحرق».. رددها الأهالي في منطقة إمبابة بالجيزة، حزنًا على اشتعال النيران في شقة سكنية بشارع الوحدة، دون وقوع خسائر بشرية.

وطلبت نيابة إمبابة، برئاسة المستشار هشام رفعت، انتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق، للوقوف على أسبابه والأدوات المستخدمة في إحداثه.

وقال النائبة نشوى الديب، إنها تواصلت سريعًا مع المطافئ وجرى السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، مشيرةً إلى أنها تواصلت مع الشؤون الاجتماعية وبإحدى المؤسسات لتوضيب الشقة وتعويض جهاز العروسة.

حريق شقة إمبابة

حريق شقة إمبابة

حريق شقة إمبابة

حريق شقة إمبابة

حريق شقة إمبابة

حريق شقة إمبابة

حريق شقة إمبابة

حريق شقة إمبابة

حريق شقة إمبابة

حريق شقة إمبابة