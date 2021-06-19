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«دي مش أمي دي لابسة ماسك».. شاب يطعن أمه بسكين في الجيزة

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«دي مش أمي دي لابسة ماسك».. شاب يطعن أمه بسكين في الجيزة «دي مش أمي دي لابسة ماسك».. شاب يطعن أمه بسكين في الجيزة

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كشفت تحقيقات نيابة الطالبية والعمرانية في الجيزة، السبت، ملابسات جريمة شروع شاب في الشروع في قتله والدته طعنًا بسكين.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم يعاني انفصامًا في الشخصية، وأن لديه شقيق آخر يعاني ذات المرض، وكانا محتجزين بأحد مستشفيات الصحة النفسية.

وذكرت التحقيقات أن الأم تدخلت وطلبت إخراج المتهم- 26 عامًا- من المستشفى بعد مرور نحو عامين على احتجازه بها، ويوم الجريمة حدثت مشادة بينه وبين أمه، على إثرها سدد لها 4 طعنات بأنحاء متفرقة من جسدها، ونقلها الجيران إلى المستشفى لإنقاذ حياتها.

وبسماع النيابة لأقوال المتهم، ردد: «دي مش أمي.. دي لابسة قناع (ماسك)».

المصرى اليوم

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