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المفتي: بارتياح شديد «الانضمام للإخوان حرام شرعا»

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المفتي: بارتياح شديد «الانضمام للإخوان حرام شرعا» المفتي: بارتياح شديد «الانضمام للإخوان حرام شرعا»

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أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الانضمام للإخوان حرام شرعا، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأسانيد الشرعية التي تؤكد حرمة الانضمام للإخوان.

وقال المفتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، إن دار الإفتاء درست وضع الإخوان من تأسيسها عام 1928، من واقع ما كتبه أتباعها، منوها بأن علي عشماوي قائد التنظيم الخاص كتب في مذكراته أن كل الجماعات الإرهابية ولدت من رحم جماعة الإخوان.

وأضاف «علام» أن عشماوي كتب أن الإخوان وضعوا في كل مكان مستودع من الأسلحة، متسائلا: «لماذا يحتاج الإخوان لكل هذا السلاح؟، فلو كانت جماعة دعوة، فالعلم الشرعي لا يحتاج إلى سلاح لنشره».

وتابع: «أقول بارتياح شديد أن الانضمام للإخوان حرام شرعا، فلماذا يحاول الإخوان تفكيك البنية التحتية التي أنشأها المجتمع، والهجوم على الجيش وقتل أبنائه؟».

المصرى اليوم

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