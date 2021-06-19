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هنأ رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي لانتخابه رئيسا للبلاد.

وأضاف خان في تغريدة على «تويتر» انتظر بشوق، للتعاون معه من أجل المزيد من تعزيز العلاقات الأخوية والسلام والتطور والرفاهية في المنطقة.

وتابع عمران خان مخاطبا رئيسي: «أمنيتنا القلبية أن تخطو ايران والشعب الايراني تحت توجيهاتكم خطوات أكبر في المجالات الوطنية والدولية».

وكان رئيسي قد فاز بنسبة 62% حاصلا على 17 مليونا و950 ألف صوت.

وحصل المرشح محسن رضائی على 3 ملايين و412 ألفا، وحصل عبدالناصر همتي: على 2 مليون و427 ألفا، كما حصل أمير حسین قاضیي، على نحو مليون صوت.