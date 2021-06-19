البابا تواضروس: ثورة 30 يونيو أنقذت صحة الوطن العليل واسترجعت عافيته

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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة الكرقسية، إن الوطن الضعيف يصير مطمعاً للقوى الخارجية والداخلية والتي تعمل من أجل مصالحها الذاتية.

وأوضح البابا، خلال افتتاحية مجلة الكرازة الشهرية السبت، أن مصر عانت في مرحلة سابقة من ضعف الدولة وقيادتها ودخولها في فوضى عارمة إلى أن جاءت ثورة 30 يونيو، والتي استطاع فيها الشعب المصري الواحد بقوة قواته المسلحة وشرطته الوطنيه، إنقاذ صحة الوطن العليل، وبفضل القيادة السياسية الواعية والحكيمة التي قامت بتثبيت أركان الدولة بعد أن كادت تكون مهلهلة، ونجحت في إنقاذ صحة الوطن واسترجاع عافيته وضبط أدائه رغم كل التحديات الصعبة التي واجهها وتحققت إنجازات، وإن كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، يردد دائما أنها خطوة في طريق طويل من أجل رفعة الوطن والدولة المصرية.

وأشار إلى أنه من أبرز ملامح صحة الوطن، فتح شرايين الخير في إنشاء وإضافة أكبر شبكة من الطرق والشوارع والكباري والجسور التي هي الخطوة الأولى لنجاح كل مشروعات التنمية العشوائيات وأماكن السكن غير المخطط وغير الآمنة يتم إزالتها مع توفير البديل في مساكن راقية ومجهزة ومتكامله الخدمات، وإنشاء المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمه الإدارية الجديدة والتي هي فخر لكل مصري، فضلا عن الاهتمام الروحي بقلب الوطن من خلال إنشاء مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح وافتتاحهما في يوم واحد.

وتحدث البابا عن 12 محورا خاصة بصحة المواطن تتمثل في جهود الدولة في المجال الطبي بالنسبة للأفراد والتنموي بالنسبة للمجتمع من خلال المبادرات الرئاسية في الكشف على الأمراض المزمنة، وإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الكبرى، والقضاء على فيروس سي، كما استعرض البابا 12 محوراً تتعلق بصحة الوطن، موضحا أن صحة الوطن إنما تعنى قوته وقدرته على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات.

وكتب البابا عددا من الأساقفة مقالات داخل العدد حيث كتب الأنبا باخوميوس عن عمل الروح القدس في الكنيسة تحت عنوان «الروح القدس والتعليم الكنسي»، وحول الفاعلية في الحياة الروحية وتأثيرها على الإنسان جاء مقال الأنبا بنيامين بعنوان «ديناميكية الحياة الروحية»، بينما تحدث الأنبا سرابيون عن مفهوم «الإنجاب بالتبني» والرأى الكنسي بخصوصه بمقاله الذي حمل ذات العنوان، وبمناسبة بدء صوم الآباء الرسل منتصف الأسبوع أكد الأنبا موسى على أهمية تقييم الخدمة من خلال كرازتهم كمثال تحت عنوان «ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا» (لو ٩:١٠)، وفى سياق متصل أشار الأنبا تكلا إلى عددٍ من المبادئ في الخدمة بمقالة بعنوان «مبادئ وأسس الخدمة»، بالإضافة إلى العديد من المقالات والموضوعات الهامة والهادفة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.