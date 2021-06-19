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قالت الدكتورة منال عبدالصمد، وزيرة الإعلام اللبنانية، إن نهر النيل يمثل عراقة وخصوصية للدولة المصرية ومن الضروري الحفاظ على هذه الثروة.

وأضافت «عبدالصمد»، خلال برنامج «بالورقة والقلم» عبر فضائية«TEN»، السبت، أن جميع الخلافات بين الدولة المصرية والإثيوبية حول سد النهضة من الضرورة التوصل لحلول لا تؤذي هذا التراث وبشكل يحافظ على حقوق مصر المكتسبة على مر السنين، مشددة على ضرورة الحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل.

وأكدت وزيرة الإعلام اللبنانية أن الأمن القومي والمائي متربطان، ومن الضروري وجود تضامن من الدول العربية لإعطاء كل ذي حق حقه، ودعم مصر والسودان في أزمة سد النهضة، معتبرة أن اجتماع الدوحة قد يمثل ضغطا لمصلحة مصر والسودان في ملف سد النهضة، مشددة على أن التفريط في هذا الحق قد ينسحب على حقوق أخرى.