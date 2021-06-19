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مؤسسة محو الأمية الزوجية تكشف أسباب انتشار فسخ الخطوبة

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مؤسسة محو الأمية الزوجية تكشف أسباب انتشار فسخ الخطوبة مؤسسة محو الأمية الزوجية تكشف أسباب انتشار فسخ الخطوبة

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قالت الدكتورة مايسة كمال، مؤسسة محو الأمية الزوجية، إن هناك أمورا وأشياء بسيطة جدا تحدث بين الشاب والفتاة المخطوبين ليس لها أي ثقل ولكنها تؤثر على علاقتهما بشكل كبير وممكن أن يحدث انفصال لهذه الخطبة أو العلاقة بينهما وتكون سببا في إنهائها رغم أنها بسيطة للغاية وليس لها أي ثقل في العلاقة بينهما.

وأضافت «كمال»، خلال لقائها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت، أن هناك كثيرا من الفتيات ترى هذه الأشياء أنها كبيرة وتتأثر بها جدا؛ بينما الشاب لا يراها بهذا الشكل ويصفها بـ«التافهة»، مشيرة إلى أن هناك فتيات يرغبن في إنهاء العلاقة مع خطيبها رغم أنه يلبي كل طلباتها ولا يضربها مثلا أو يهينها.

وأوضحت مؤسسة محو الأمية الزوجية، أن الفتاة ترى هذه الأشياء بأنها كبيرة على كرامتها ولا يمكن أن يقوم بها الشاب وهي معه.

وأشارت إلى أن هناك فتيات يرغبن في إنهاء العلاقة مع خطيبها لمجرد أنها لا ترى نفسها مع هذا الشاب رغم أنه ممكن أن يكون شابا مهذبا ومستقيما وبه الكثير من المواصفات التي تحبها أي فتاة وهذا يحدث كثيرا هذه الأيام ومع هذا الجيل بشكل خاص.

المصرى اليوم

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