وزير الرياضة ونظيره الفلسطيني يشهدان بطولة الجمهورية للسباحة

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ونظيره الفلسطيني الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، ورئيس اتحاد كرة القدم بدولة فلسطين ؛ بطولة الجمهورية للسباحة القصيرة لمرحلة 14 سنة، بمجمع حمامات السباحة الجديد بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية ، بحضور المهندس ياسر إدريس رئيس الإتحاد المصري للسباحة.

واصطحب وزير الشباب والرياضة نظيره الفلسطيني ،في جولة ميدانية للتعرف علي مكونات المدينة الرياضية بالعاصمة الادارية الجديدة والمقامة علي مساحة 93 فدان، وتضم مجمع الملاعب و منطقه الألعاب الجماعية والملاعب المتعددة الأغراض والأماكن المخصصة للعائلات و الأطفال وصالات الألعاب الفردية ومجمع حمامات السباحة وملاعب التنس و ملاعب الاسكواش والمبني الثقافى التكنولوجى والمبنى الاجتماعي و منطقه الخدمات والصاله المغطاة .

أوضح صبحي أن المدينة الرياضية تعد واحدة من الصروح الرياضية العملاقة بمصر التى تم انشائها وفق المعايير الدولية وتمثل اضافه قويه للمنشاءات الرياضية التي تتميز بها مصر و المنتشره في جميع انحاء الجمهورية، مشيراً إلى أن المدينة تعد واحدة من المشروعات القومية الرياضية، والتي تضاف للبنية الانشائية الرياضية بالعاصمة الادارية الجديدة وواحدة من الانجازات التى تشهدها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

من جهته، أكد وزير الشباب والرياضة الفلسطيني علي السعي الفلسطيني المتواصل للاستفادة من كافة التجارب الناجحة عند الأشقاء العرب في تطوير الاتحادات الرياضية والتقدم في الألعاب الفردية والجماعية ، مشيداً في الوقت ذاته بتطور البنية التحتية الرياضية والشبابية في مصر في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي .