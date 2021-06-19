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"الأمن البيئي": 60 ألف ريال غرامة اصطياد "الوعل الجبلي".. وزوّار "الباحة" على موعد مع الاستمتاع

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"الأمن البيئي": 60 ألف ريال غرامة اصطياد "الوعل الجبلي".. وزوّار "الباحة" على موعد مع الاستمتاع "الأمن البيئي": 60 ألف ريال غرامة اصطياد "الوعل الجبلي".. وزوّار "الباحة" على موعد مع الاستمتاع
"تنمية الحياة الفطرية" أطلق ٢٠ منها في متنزه الشكران

أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة اصطياد "الوعل الجبلي" تصل إلى 60 ألف ريال.

وتفصيلاً، قالت القوات الخاصة للأمن البيئي في تغريدة لها تحت وسم "#نحمي_بيئتنا_من_أجل_وطننا": "‏يحظر صيد الوعل الجبلي في جميع الأوقات، وتبلغ عقوبة اصطياده غرامة 60,000 ريال".

وتبذل القوات الخاصة للأمن البيئي -وهي أحد القطاعات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية - جهودًا مضنية في حماية البيئة من أجل الحفاظ على التوازن البيئي، وتعمل على مراقبة وضبط المخالفات البيئية والحياة الفطرية، وحماية الغابات والموارد البحرية، ومتابعة الجانب المتعلق بالتنوع الإحيائي في المملكة، مثل الاحتطاب وتجريف التربة والصيد الجائر، وغيرها في إطار الحفاظ على البيئة.

وبدوره، قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية: "الآن سيكون بمقدور المصطافين وزوار منطقة الباحة الاستمتاع بمشاهدة وتصوير الوعول الجبلية، أحد أكثر المكونات الطبيعية جاذبية في المناطق الجبلية في المملكة".

وأطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم تحت رعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، ٢٠ من الوعول الجبلية في متنزه الشكران بمنطقة الباحة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في الباحة.القوات الخاصة للأمن البيئي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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