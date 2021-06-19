أخبار عاجلة

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
كشري: مهمتي صعبة مع الانتاج وبيراميدز لا يستحق التعادل -
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
المقاصة يجهز مفاجاة للأهلي في مواجهة اليوم -
الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة -
وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

سمير كمونة: أحداث مباراة الترجي ستؤثر على لاعبي الأهلي

Print
سمير كمونة: أحداث مباراة الترجي ستؤثر على لاعبي الأهلي سمير كمونة: أحداث مباراة الترجي ستؤثر على لاعبي الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد سمير كمونة، مدافع النادي الأهلي السابق، أن الأحداث التي سبقت مباراة الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي مع الترجي التونسي، ستؤثر بالسلب على لاعبي الأهلي.

وكان من المفترض ان تنطلق المباراة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة قبل تأجيلها ساعة كاملة بسبب عمليات الشغب من قبل جماهير الترجي التونسي الامر الذي دفع الامن التونسي لإطلاق قنابل الغاز المسيل للمدموع مع الاستعانة بتعزيزات امنية لإحكام السيطرة على الشغب الجماهيري التي قامت به جماهير الترجي.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الأحداث التي سبقت مباراة الترجي، ستؤثر بالسلب على لاعبي الأهلي، وستضع عليهم ضغوطات كبيرة، وانما الغاز المسيل للدموع، سيؤثر على لاعبي الفريقان».

وأضاف: «الحالة المعنوية للاعبي الأهلي ستتأثر في بداية المباراة، خاصة بعد تأجيلها بساعة»، مضيفًا: «الأهلي يلعب في أجواء ليست صحية، هذه ليست أجواء كروية على الإطلاق».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مسؤولو اندية واستاد المنصورة ينتقدون ارتفاع مبالغ «حق الانتفاع» ..و «رياضة النواب» تعدهم بالحل

مسؤولو اندية واستاد المنصورة ينتقدون ارتفاع مبالغ «حق الانتفاع» ..و «رياضة النواب» تعدهم بالحل

بدء أعمال الصيانة باستاد عبداللطيف أبورجيلة

بدء أعمال الصيانة باستاد عبداللطيف أبورجيلة

بعد الفوز بفضية فرنسا المفتوحة.. ميار شريف تخوض بطولة باستاد الدولية للتنس

بعد الفوز بفضية فرنسا المفتوحة.. ميار شريف تخوض بطولة باستاد الدولية للتنس

وزير الرياضة يكشف تفاصيل هدم ستاد المصري البورسعيدي لإعادة بنائه (فيديو)

وزير الرياضة يكشف تفاصيل هدم ستاد المصري البورسعيدي لإعادة بنائه (فيديو)