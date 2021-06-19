ماكرون: الاستقلال الدفاعي الأوروبي وعضوية حلف الأطلسي متوافقان

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن هدف الاستقلال الدفاعي الأوروبي يمكن أن يتوافق مع العضوية في حلف شمال الأطلسي.

وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي قبل محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة: «لقد نجحنا في زرع فكرة أن الدفاع الأوروبي والاستقلال الدفاعي الاستراتيجي يمكن أن يكونا مشروعا بديلا للمنظمة عبر الأطلسي، لكنه في نفس الوقت مكون قوي جدا في هذا الأمر».

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبدى احترامه للاتحاد الأوروبي على المستوى السياسي وكذلك رغبته في العمل مع الاتحاد الأوروبي كشريك.