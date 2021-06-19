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قابل الموت .. مراهق يواجه سمكة قرش طولها مترين

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قابل الموت .. مراهق يواجه سمكة قرش طولها مترين قابل الموت .. مراهق يواجه سمكة قرش طولها مترين

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عقرت سمكة قرش مراهق عمره 14 عام، كان يسبح بالقرب من منطقة صيد على بعد 40 ياردة من سانتا روزا بالقرب من حديقة جرايتون بيتش الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية.

لاحظ فريق الإنقاذ البحري الذي وصل إلى مكان الحادث أن السباح مصاب بجروح مرئية في الجزء العلوي من الجسم ومنطقة الصدر.

بدأ رجال الإنقاذ في رعاية السباح حتى وصول طواقم الطوارئ وبدأوا في علاج إصابات المراهق.

وقالت إدارة منطقة ساوث والتون عبر «فيسبوك»، إن الطفل تم نقله إلى مستشفى قريب من الشاطئ وحالته مستقره، ومن المتوقع أن يتعافى.

ورفعت إدارة الشاطئ رايات حمراء مزدوجة لتحذير السباحين الآخرين في المنطقة.

ويعتقد أن طول سمكة القرش التي عقرت الرجل يبلغ حوالي مترين.

المصرى اليوم

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