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السفيرة المصرية في داكار تلتقي وزيرة جامبيا للمرأة والطفل

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السفيرة المصرية في داكار تلتقي وزيرة جامبيا للمرأة والطفل السفيرة المصرية في داكار تلتقي وزيرة جامبيا للمرأة والطفل

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التقت السفيرة نهى خضر، سفيرة لدى السنغال وجامبيا والرأس الأخضر، بوزيرة جامبيا للمرأة والطفل Fatou Kinteh، وذلك في ١٧ يونيو الجاري بمقر السفارة المصرية في داكار، حيث ناقشتا ترأس الوزيرة لوفد بلادها المشارك في المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، والدورة الثانية الاستثنائية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة في يوليو القادم.

هذا، واشادت السفيرة بمتانة العلاقات المصرية الجامبية وروح الاخوة التي تجمع بين البلديّن الشقيقيّن وكذلك العلاقة المتميزة التي تجمع بين الرئيسين المصري والجامبي. كما أكدت السفيرة على حرص السيد رئيس الجمهورية على الارتقاء بأحوال المرأة المصرية، وكذلك المرأة الأفريقية في المرحلة الحالية، معربة عن رغبتها في تطوير العلاقات الثنائية، وخاصة في مجال المرأة.

ومن جانبها، أعربت الوزيرة عن تطلعها لتعزيز التعاون بين البلدين، مشددةً على اهتمامها بتطوير العلاقات وتعزيزها مع مصر في مجال المرأة لما لها من رصيد معروف ومكانة ومركز مرموقين على الساحتين الإفريقية والدولية، بالإضافة إلى الخبرة المصرية الكبيرة في هذا المجال وما حققته من نجاحات فيه، خاصة وأنه تم إنشاء وزاة المرأة والطفل الجامبية لأول مرة في الحالية.

المصرى اليوم

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