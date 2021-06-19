خلال تكريمه بمهرجان الإسماعيلية السينمائي .. أحمد وفيق: انحاز للجمهور ولابد أن يكون الفنان متفائلا

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اقام مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولي للافلام التسجيلية والروائية القصيرة في دورته ال 22 ندوة تكريم للفنان احمد وفيق بقصر ثقافة الاسماعيلية مساء اليوم الجمعة .

وقد أدار الندوة الناقد احمد النجار الذي اشاد بتجربة الفنان احمد وفيق السينمائية بشكل عام والتنوع في الأدوار التي قدمها سواء في الدراما أو المسرح أو السينما .

وفى كلمته، شكر الفنان احمد وفيق مهرجان الاسماعيلية على فكرة تواجد الفنانين المشاركين في الافلام القصيرة، الأفلام القصيرة كانت سبب في تواجد ممثلين مهمين واسماء كبيرة موجوده بيننا .

وقال وفيق انه منذ فترة وهو يحلم بفكرة عرض تلك الأفلام وان يكون هناك صيغة للمشاهدة التلفزيونية للفيلم القصير .

واضاف وفيق انه من الممثلين المنحازين للجمهور ،لابد أن تصل بالرسالة إلى الجمهور والا نكون قد قصرنا في دورنا امام الجمهور .

وتحدث الفنان احمد وفيق عن تجربته في الفن وعلاقته بأساتذة الاخراج يوسف شاهين ومحمد صبحي وجلال الشرقاوي والفنان احمد فؤاد سليم الذي شجعه كثيرا.

واشار إلى تجربة عمله في فيلم «سكوت هنصور» مع المخرج يوسف شاهين الذي اعتقد كثيرون أن هذا العمل كتب من اجله على غير الحقيقة فقد كان وجوده في العمل مجرد صدفة وحل موقف .

واضاف وفيق انه بعد تلك التجربة اختفي وكان هش نفسيا وقرر البعد عن الفن واهتم بالادب الروسى لكنه فجاه قررت

الرجوع مرة أخرى إلى الفن لانه لم يجد أي شغل اخر.

واوضح الفنان احمد وفيق ان الفنان لابد ان يكون متفائلا لكن الحياة لن تكون عادلة تماما حتى لو امتلكت مقومات النجاح ،وان تكون نفسيا قويا لأن ذلك يضيف

للممثل، اضافة إلى ضرورة توافر فضيلة الانتقاء

بدوره، قال السيناريست محمد الباسوسى رئيس المركز القومي للسينما ان هناك مشروع في خطواته التنفيذية تم تقديمه لمعالى وزيرة الثقافة وهو أن

يكون هناك منصة وقناة على اليوتيوب لعرض الافلام التسجيلية والقصيرة.

واضاف ان تلك القناة ستكون متاحة للجمهور اضافة إلى زيادة دعم السينما ب50مليون جنيه.

من جانبه، تحدث الناقد زين العابدين خيرى عن ذكرياته مع الفنان احمد وفيق وعن نبوءة الروائي الكبير خيرى شلبى عنه وتوقعه بأنه سيكون ممثل كبير.

يذكر أن مهرجان الاسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست«محمد الباسوسي» وتقام دورتة ال ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتي ٢٢ يونيو الجارى تحت رئاسة الناقد السينمائى«عصام زكريا».و يقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الاسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.