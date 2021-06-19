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محافظ بورسعيد ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يتفقدون منتجع بورتوسعيد السياحى

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محافظ بورسعيد ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يتفقدون منتجع بورتوسعيد السياحى محافظ بورسعيد ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يتفقدون منتجع بورتوسعيد السياحى

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة مهندس أحمد السجيني اليوم الجمعة ،منتجع بورتوسعيد السياحى، والذى يعد أحد الكيانات السياحية المهمة المضافة لبورسعيد حديثا، وتمثل واجهة سياحية على أعلى مستوى أمام زائرى المحافظة وأبناءها، وتساهم في دعم السياحة .

حيث تفقد محافظ بورسعيد ولجنة «محلية النواب» أقسام ووحدات المنتجع السياحى، والخدمات السياحية المقدمة داخله، معربين عن فخرهم بالكيانات السياحية الكبرى على أرض بورسعيد، والتى تتناسب مع طبيعة بورسعيد السياحية الجاذبة وتضعها في مصاف المدن السياحية .

ويعد مشروع بورتوسعيد السياحى أضخم مشروع سكني سياحي ترفيهي غرب مدينة بورسعيد بحجم استثمارات يبلغ 3 مليارات جنيه، كما أنه حقق نقلة نوعية في مفهوم السياحة داخل مدينة بورسعيد والتي تسعى إلى نهضة كبيرة في العديد من المجالات، وخاصة وأنها من ضمن المدن الواعدة استثمارياً واقتصاديا، والتي تعتريها الدولة اهتماماً بالغاً بمجموعة من المشروعات التنموية الضخمة خلال الفترة الحالية .

المصرى اليوم

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