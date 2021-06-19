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محافظ بورسعيد و«محلية النواب» يتفقدون مشروع تاورباى السياحي

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واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب جولاتها التفقدية على مشروعات المحافظة حيث قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة مهندس أحمد السجيني اليوم الجمعة، بزيارة منتجع تاور باى السياحى، والذى يعد واحدة من اهم المشروعات السياحية بغرب بورسعيد.

و يقع تاور باي على غرب بورسعيد على الكيلو 20 من الطريق الساحلي الدولي، وهو الطريق الذي يربط بين محافظة دمياط وبورسعيد.

ولفت «المحافظ» أن بورسعيد تمتلك فرص استثمارية متنوعة بكافة القطاعات والذى يتناسب مع أهداف تطوير قطاع السياحة ببورسعيد ووضع بورسعيد على خريطة السياحة.

محافظ بورسعيد " و " محلية النواب " يتفقدون مشروع تاورباى السياحى

المصرى اليوم

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