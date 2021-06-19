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للطيران : قرار وقف العمل المؤقت بتأشيرات الدخول لإثيوبيا يسري على جميع الجنسيات

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مصر للطيران : قرار وقف العمل المؤقت بتأشيرات الدخول لإثيوبيا يسري على جميع الجنسيات للطيران : قرار وقف العمل المؤقت بتأشيرات الدخول لإثيوبيا يسري على جميع الجنسيات

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أكدت شركة للطيران أن قرار وقف العمل المؤقت بتاشيرات الدخول عند الوصول والتأشيرات الالكترونية لجميع الركاب المسافرين إلى مطار أديس أبابا، يسري علي جميع الجنسيات وعلي جميع شركات الطيران التي تسير رحلات الي مطار عاصمة إثيوبيا.

وكانت شركة مصر للطيران قالت في بيان منذ قليل :"إنه اعتبارا من منتصف ليل اليوم ١٨ يونيو في ضوء التعليمات الواردة من السلطات المختصة بدولة اثيوبيا سيتم وقف العمل مؤقتاً بتأشيرات الدخول عند الوصول والتأشيرات الالكترونية لجميع الركاب المسافرين إلى مطار أديس أبابا.

وأوصت شركة مصر للطيران عملائها بضرورة اتباع الإجراءات الصحية وضوابط السفر والتي يمكن التعرف عليها من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com.

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