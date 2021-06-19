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نقيب الممثلين يكشف عن لقاء قريب مع الفنانين لتفعيل بروتوكول تشغيلهم وبحث أجورهم

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تداول عدد من الفنانين والعاملين في الوسط الفني بيانا موقعا من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أعلن خلاله عن تحديد موعد قريب لإخطار أعضاء النقابة بماوصلت إليه المناقشات الخاصة بتفعيل البروتوكول الذي وقعته النقابة مؤخرا مع الشركة المتحدة للإعلام لتحقيق أهداف تتعلق بتشغيل أعضاء النقابة والعدالة في الأجور وغيرها من الأمور.

بيان المهن التمثيلية

واختتم «زكي» بيانه بالتأكيد على أن اللقاء والمناقشة حول تلك الأمور و«حول أفضل وسيلة لتحقيق أحلامنا وطموحاتنا من البروتوكول وشرح مافيه» وفقا لما ورد بالبيان.

ووقعت الشركة المتحدة للإعلام مؤخرا بروتوكول مع نقابة المهن التمثيلية لبحث سبل تشغيل الفنانين وتحقيق العدالة في اجورهم والذي تم الإعلان عنه في مؤتمر المتحدة.

كان عدد من الفنانين قد طالبوا بالعدالة في توزيع الأدوار الفنية والأجور على جميع العاملين في الوسط الفني..منتقدين تكرار إسناد أعمال لبعض الفنانين وعدم تشغيل آخرين رغم امتلاكهم الطاقات الفنية.

كما طالب الفنانون سميرة عبدالعزيز، رشوان توفيق، عفاف شعيب، رجاء حسين في ندوة بJ«المصري اليوم» أمس، بضرورة إيجاد حلول لتشغيل الفنانين، لافتين إلى أن هناك كثيرين بالوسط الفني لا يعملون رغم قيمتهم ومواهبهم وبعضهم من بنوا التليفزيون ولكنهم لا يجدوا قوت عيشهم.

وطالب الفنانين خلال ندوة «المصري اليوم» بلقاء مع الرئيس الفتاح ، لحل أزمتهم.

المصرى اليوم

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