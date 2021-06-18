«مهنا»: العلاقات المصرية الأمريكية ستشهد تطورات كبيرة في المرحلة المقبلة

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قال عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، والرئيس الأسبق للغرفة الأمريكية، إن العلاقات المصرية الأمريكية ستشهد تطورات كبيرة في المرحلة المقبلة، وذلك بعد أن أخذت دفعة قوية من الحوار التليفونى المطول بين قيادتى البلدين، لمرتين في أيام، وذلك في خضم أحداث غزة، والزيارات المتلاحقة الرفيعة المستوى للمسئولين الامريكيين إلى القاهرة.

وأكد مهنا أن السياسة المصرية حققت نجاحات غير عادية في ملفات غزة وليبيا والعلاقات مع قطر وتركيا، لتضاف إلى جهود أخرى أكدت وتؤكد مكانة مصر في الإقليم، وانعكس ذلك ايضا ولا شك على العلاقات بين أمريكا ومصر.

واعتبر مهنا في لقاء مباشر مع محررى الغرفة بالصحف المختلفة، هو الأول منذ جائحة كورونا، أن «السمة الواضحة العلاقات بين البلدين في المرحلة المقبلة هي الموضوعية، والفهم المحدد للمصالح المتبادلة، وللعمق الاستراتيجي للعلاقات»، متوقعا أن «تكون العلاقات أفضل مما كانت عليه كثيرا في عهد أوباما وأفضل من عهد ترامب لأن الأخير، رغم وقوفه مع مصر في مواقف متعددة، إلا انه كان مزاجيا».

كشف رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي أن «مجتمع الأعمال المصري لديه فرصة كبيرة على جانبى مصر، أي من خلال إعمار غزة والعمل البارع الذي قامت به الدولة، برصد ٥٠٠ مليون دولار لإعادة الإعمار هناك، والعمار ليبيا ومصر لديها ميزة تفوق أي طرف اخر، وقد عاينت ذلك شخصيا من قبل حين كنا نصدر اسمنت إلى ليبيا». كشف مهنا أن من المحتمل معاودة القيام بلقاءات مباشرة بين أعضاء الغرفة هنا، وقيادات الشركات الأمريكية هناك، أكتوبر هذا العام، وفى بدايات ٢٠٢٢، موضحا أن تركيزنا هو على التجارة والاستثمار وحل مشاكل الشركات لدى الطرفين وجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية لمصر .

توقع أن تحقق مصر استفادة من التفكير السائد في اوساط كل الشركات الامريكية الكبيرة بضرورة تنويع مصادر التوريد وسلاسل الإمداد كأحد الدروس المستفادة من كورونا ومع التوتر في التبادلات الصينية الامريكية، داعيا إلى سرعة إجراء إصلاحات جادة في منظومة أداء البيروقراطية، وكل من الجمارك والضرائب.

كشف أن الديموقراطيين، وهم في تلحذم الان لا يضعون أبرام اتفاقيات تجارة حرة مع مصر أو غيرها لكن هذا لا يمنع من الاستمرار في إثارة الموضوع، ونوه إلى أن المناقشات الأخيرة حول الاتفاق الإطار ى للتعاون في الاستثمار والتجارة بين البلدين «التيفا» كشف ان الامريكيين لم يعودوا يتوقفون عند تفاصيل الصفقات التجارية واصبحوا اكثر اهتماما باوضاع الاقتصاد الكلى بمصر ومؤشراته بعد أن ظهر للجميع واعدية هذا الاقتصاد والإنجازات التي تحققت على الأرض في مصر.

ذكر أن الامريكيين لديهم تفاصيل هائلة عن سد النهضة وتطوراته ويمكنهم لعب دور كبير في حل هذه المشكلة والواضح انهم يسعون إلى ذلك، ضمن اهتمام كبير لهم بالقرن الأفريقي واستقراره. واختتم بالقول ان الامريكان كانوا يريدون الانسحاب من إقليم الشرق الأوسط، لكن كلما سعوا إلى ذلك شدتهم اليه عوامل متعددة ومشاكل مختلفة ليس من مصلحتهم ان يتركوها بلا تعامل معها.