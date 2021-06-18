أخبار عاجلة

بدء تلقي طلبات بناء وتشغيل واستغلال ميناء جاف ومركز لوجستي بالعاشر من رمضان -
محافظ بورسعيد يتابع أعمال لجان البت في ملفات التصالح في مخالفات البناء -
الجيزة تتصدى لتحويل 9 وحدات من سكني إلى تجاري في حدائق الأهرام -
دراسة: 27% في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لجأوا للتسوق الإلكتروني بعد «كورونا» -
تقرير: مضاعفة عدد مستخدمي تطبيقات «التعارف».. و6 إجراءات لضمان حماية البيانات -
"الإرياني" ينشر صوراً مروعة لضحايا القصف الحوثي للأحياء السكنية بمأرب -
"آركو" نفذت 13 دورة تدريبية في النصف الأول من 2021 -
المعلمي يؤكد دور السعودية البنَّاء في دعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب -
"هيئة الطائف" تفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" في الأسواق والمتنزهات -
«المشاط» تُطلق أول كتاب يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شرطة الرياض تطيح بشخص تحرَّش بطفل وآذاه بسلوكيات تتنافى مع القيم الدينية

Print
شرطة الرياض تطيح بشخص تحرَّش بطفل وآذاه بسلوكيات تتنافى مع القيم الدينية شرطة الرياض تطيح بشخص تحرَّش بطفل وآذاه بسلوكيات تتنافى مع القيم الدينية
جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالته للنيابة العامة

شرطة الرياض تطيح بشخص تحرَّش بطفل وآذاه بسلوكيات تتنافى مع القيم الدينية

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في مواقع التواصل الاجتماعي لتحرُّش شخص بطفل، وإيذائه بسلوكيات تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة، وتصوير ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر.

وأضاف الرائد الكريديس بأنه تم اتخاذ التدابير والإجراءات النظامية لحماية الطفل، وجرى إيقاف المتهم، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته للنيابة العامة.شرطة الرياض النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
منظمة حقوقية: ميليشيا "الحوثي" جندت نصف مليون طفل يمني بجبهات القتال

منظمة حقوقية: ميليشيا "الحوثي" جندت نصف مليون طفل يمني بجبهات القتال

"الأمن الصناعي" تعقد عددًا من البرامج في "السلامة الصناعية والحماية من الحريق"

"الأمن الصناعي" تعقد عددًا من البرامج في "السلامة الصناعية والحماية من الحريق"

بعد تطعيم الملايين.. علامة واحدة محتملة على إصابتك بكورونا بعد تلقي اللقاح

بعد تطعيم الملايين.. علامة واحدة محتملة على إصابتك بكورونا بعد تلقي اللقاح

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات