اتوفى وهو بيرقص.. سقوط شقيق عريس بالدقهلية وسط صوان الفرح

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الحزن بين أهالى مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، اليوم، أثناء تشييع جنازة أحد شباب المدينة والذى توفى أثناء الرقص فى حنة شقيقه وتحول الفرح إلى سرادق عزاء.

وكان المئات من اهالى المدينة شاركوا فى تشييع جنازة، محمد محمود رشاد عبدالوهاب، 27 سنة والذي أصيب بسكتة قلبية، اثناء التعبير عن فرحته بالرقص على الأغاني فى حنة شقيقة وتوفى فور وصوله المستشفى.

وانهار العريس وجميع افراد الاسرة بعد الاعلان عن الوفاة بينما سقطت والدتهما مغشيا عليها غير مصدقة للخبر

وقامت أسرة العريس بإلغاء الفرح وحولت الخيمة والسرادق لسرادق عزاء لشقيق العريس وأطفأت الأنوار الملونة ليحل محل الفرح الخزن والبكاء.

وأكد شهود عيان، أن العريس كان يستعد للفرح والدخله وأقامت اسرته سرادق كبير على مساحة فدان بحى الحمزاوى بمدينة المنزلة وملأت الصوان بالانوار الملونة وسماعات ال "دي جي" ووقف شقيق العريس ويدعى محمد محمود رشاد عبدالوهاب ليرقص في الفرح، وفجأة سقط على الأرض مغشيًا عليه، ولم ينتبه الأهالي بما حدث، والجميع منشغل في الغناء والرقص، حتى التف حوله الشباب محاولين إفاقته إلا أنه لم يستجيب فأسرعوا به إلى مستشفى المنزلة العام وهناك كانت الصدمة كبيرة حيث أكد الأطباء أن شقيق العريس توفي بسكتة قلبية، وتحولت الفرحة إلى صدمة وبكاء.

صوان الفرح تحول إلى سرادق عزاء في المنزلة

وأشار الأهالي، إلى أن الصوان الذي أقامه العريس للفرح، وكان مقرر له الليلة تحول إلى سرادق لاستقبال التعازي في شقيقه، وتم تأجيل الفرح وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي المنزلة جميعا لما حدث.