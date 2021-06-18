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ضبط حشيش وبانجو وهيروين بحوزة عاطلين في أسوان

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ضبط حشيش وبانجو وهيروين بحوزة عاطلين في أسوان ضبط حشيش وبانجو وهيروين بحوزة عاطلين في أسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، الجمعة، القبض على عاطلين بحوزتهما 300 جرام من مخدر البانجو و50 جرام حشيش و20 جرام هيروين وسلاح أبيض.

كانت معلومات وردت بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة السلاح، حيث تم شن مأموريات للقبض عليهما، وتم ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة، التي تولت التحقيق.

واستهدفت الحملة البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بجميع أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون، والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.

المصرى اليوم

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