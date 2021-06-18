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المفتي يطالب بإصدار تشريع قانوني بإبعاد غير المتخصصين عن مجال الدعوة والإفتاء ()

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المفتي يطالب بإصدار تشريع قانوني بإبعاد غير المتخصصين عن مجال الدعوة والإفتاء (فيديو) المفتي يطالب بإصدار تشريع قانوني بإبعاد غير المتخصصين عن مجال الدعوة والإفتاء ()

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طالب شوقي علام مفتي الجمهورية، الشباب والأمة الإسلامية بأن يلجئوا فقط إلى المتخصصين من العلماء الذين حصَّلوا العلوم ولديهم المنهجية وتدربوا على تطبيقها، وهو أمر يحتاج إلى تدرج وزمن.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد» إنه لا بد من إصدار تشريع قانوني ملزم بإبعاد غير المتخصصين عن مجال الدعوة والإفتاء»، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف هي المختصة بالدعوة.

وتابع المفتي أن العبث كل العبث في إسناد أمر الفتوى إلى غير المتخصص والمؤهل لهذه المهمة، وهي أمانة، فعلى المستفتي أن يلجأ لأهل الاختصاص.

وأضاف أن منهجية دار الإفتاء المصرية في إصدار الفتاوى هي منهجية علمية موروثة، وعندما يرد سؤال إلى دار الإفتاء فلدى علمائها منهجية وخبرات متراكمة، مشيرا إلى أن الدار تلجأ أحيانا إلى المتخصصين في العلوم المختلفة مثل الطب والاقتصاد والسياسة وغيرها قبل أن تصدر فتوى في أمر يتعلق بهذا التخصص؛ لاستجلاء الأمر والإلمام بكافة تفاصيله.

وأعلن شوقي علام مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء بصدد إصدار موسوعة «المعلمة المصرية في العلوم الإفتائية» وهي موسوعة كاشفة عن واقع مصري وخبرة إفتائية طويلة، كما تجمع هذه المعلمة مبادئ العملية الإفتائية وأركانها، وتدعم التطبيق الأمثل للإفتاء على المستوى المهاري والمؤسسي.

المصرى اليوم

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