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المفتي: أصدرنا فتوى تحرم الانضمام إلى جماعة الإخوان ()

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المفتي: أصدرنا فتوى تحرم الانضمام إلى جماعة الإخوان (فيديو) المفتي: أصدرنا فتوى تحرم الانضمام إلى جماعة الإخوان ()

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء المصرية تأخذ بكافة المذاهب الفقهية، وتتخير منها ما يناسب أحوال الناس والواقع المتغير.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يحرم الانضمام إلى الجماعات الإرهابية قولًا واحدًا، لافتًا إلى أن دار الإفتاء أصدرت فتوى تحرم فيها الانضمام إلى جماعة الإخوان، وبالتالي كافة الجماعات الإرهابية؛ لأنها منبثقة عنها.

ومن القضايا التي وردت في شهادة حسين يعقوب في المحكمة قضية الخلافة، وقد بيَّن المفتي أن الخلافة هي أحد أسماء رئاسة الدولة وإدارة شؤون البلاد في فترة زمنية معينة، وأن ما يقوم مقامها بأي اسم يغني عنها.

وأوضح مفتي الجمهورية أن منصب رئيس الدولة أو الملك أو الأمير أو السلطان وغيرها هي كلها أسماء تغني الآن في عصرنا عن اسم الخلافة.

المصرى اليوم

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