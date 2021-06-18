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تنويه هام لعملاء للطيران المسافرين إلى مطار أديس أبابا بدولة إثيوبيا

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تنويه هام لعملاء مصر للطيران المسافرين إلى مطار أديس أبابا بدولة إثيوبيا تنويه هام لعملاء للطيران المسافرين إلى مطار أديس أبابا بدولة إثيوبيا

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أصدرت شركة للطيران بيانًا، أعلنت فيه عن وقف العمل مؤقتاً بتأشيرات الدخول عند الوصول والتأشيرات الإلكترونية لجميع الركاب المسافرين إلى مطار أديس أبابا.

وقال البيان: «في ضوء التعليمات الواردة من السلطات المختصة بدولة إثيوبيا فإنه اعتبارا من منتصف ليل اليوم ١٨ يونيو سيتم وقف العمل مؤقتاً بتأشيرات الدخول عند الوصول والتأشيرات الإلكترونية لجميع الركاب المسافرين إلى مطار أديس أبابا».

وأضاف البيان: «وتوصي مصر للطيران عملاءها بضرورة اتباع الإجراءات الصحية وضوابط السفر والتي يمكن التعرف عليها من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران».

المصرى اليوم

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