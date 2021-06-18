طارق توفيق قدرات الاقتصاد المصرى كبير والدور المصرى الحيوي انعكس على العلاقة بامريكا

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أكد طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بمصر، أن التحركات السياسية والدبلوماسية المصرية في الفترة الاخيرة تؤكد حنكة الرئيس عبدالفتاح السيسي وقدرته على العمل وفق استراتيجية تحافظ على الأمن القومي المصري وتؤكد قيادة مصر لمحيطها العربي ومكانتها في الإقليم.

وأضاف أن التطورات التي حدثت مؤخرا في العلاقات المصرية الأمريكية، هي في جانب كبير منها انعكاس لحيوية الدور المصري المتصاعد والإصلاحات الاقتصادية الهامة التي تمت وتلك التي تجرى.

جاء ذلك خلال اللقاء الأول الذي عقده طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الامريكية، لدورة جديدة بدأت اول يونيو، مع عدد من الصحفيين بحضور عمر مهنا رئيس الجانب المصري في المجلس الاعمال المصري الامريكي وهشام فهمي مدير فرع الغرفة المصرية الامريكية في واشنطن .

وأوضح توفيق أن الخلاف المعلن بين أمريكا والصين لن يكون له تأثير سلبي على مصر خاصة وان مصر لديها تراث في تحاشى الاستقطابات كما أن الصين لا تركز استثماريا في مصر.

ودعا توفيق إلى الاستفادة من التجارب العالمية في تسهيل التجارة واستخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

وتابع: «أن مصر امامها فرصة جيدة لجذب مزيد من الاستثمارات بعد ازمة كورونا وما سببته من احداث جعلت المستثمرين الدوليين يعيدون النظر في تمركز استثماراتهم في بعض الدول ومن بينها الصين، مضيفا ان استغلال هذه الفرص يحتاج إلى سرعة حل المشاكل البيروقراطية التي تعاني منها بعض القطاعات والمصالح الحكومية، وضرورة الاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العنصر البشري باعتباره عاملا هاما في جذب الاستثمارات الأجنبية» .

طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية - صورة أرشيفية