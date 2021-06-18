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نتنياهو يرفض تسليم منزل رئاسة الوزراء لبينيت.. والكنيست يدخل على الخط

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نتنياهو يرفض تسليم منزل رئاسة الوزراء لبينيت.. والكنيست يدخل على الخط نتنياهو يرفض تسليم منزل رئاسة الوزراء لبينيت.. والكنيست يدخل على الخط

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ذكرت القناة 12 العبرية أن رئيس وزراء الإسرائيلي «نفتالي بينت» بعث رسالة لرئيس المعارضة ورئيس الوزراء السابق «بنيامين نتنياهو» طالبه فيها بإخلاء منزل رئاسة الوزراء خلال أسبوعين لكن الأخير يتذرع بأنه يحتاج عدة أسابيع للقيام بذلك.

وبحسب القناة فإن «نتنياهو» سيقوم بالانتقال بعد ذلك إلى منزله في قيسارية إلى حين الإنتهاء من التجهيزات الأمنية في منزله الجديد بالقدس المحتلة، وتمتنع المستشارة القانونية في مكتب رئيس الوزراء حتى الآن من إصدار التعليمات حول الفترة الزمنية التي يجب أن يقوم خلالها «نتنياهو» بإخلاء منزل رئاسة الوزراء الواقع في شارع «بلفور» غرب القدس المحتلة.

وقالت القناة العبرية إن الكنيست ستناقش خلال الأسبوع القادم مقترحاً جديداً لتعديل القانون في هذه القضية، حيث ينص التعديل الجديد أن رئيس الوزراء السابق مجبر على إخلاء منزل رئاسة الوزراء خلال 14 يوما من حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، ولكن لن يجري سريان هذا القانون على «نتنياهو» وسيبدأ العمل به مستقبلاً.

المصرى اليوم

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