تردد قنوات الأطفال الجديدة .. بطوط وزي ألوان وتنة ورنة وميكي وكرتون نتورك وMBC3

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تزايد البحث من الآباء والأمهات عن تردد قنوات الأطفال الجديدة، المحملة علي القمر الصناعي نايل سات، وأهم تلك القنوات التي يبحث عنها أولياء أمور الأطفال تردد قناة تنة ورنة Tina Warna وكذلك تردد قناة زي ألوان Zee Alwan و أيضًا تردد قناة بطوط كيدز الجديد، وتردد قناة كراميش الجديد وأيضًا تردد قناة ميكي الجديد.

ويكثر البحث أيضًا عن تردد قناة طيور بيبي 2021، وتردد قناة سمسم الجديد، وتردد قناة أطفال ومواهب 2021، وتردد قناة كرتون نتورك CN Arabia الجديد، وتردد قناة MBC3 للأطفال 2021، ، وتردد قناة مودي كيدز 2021.

ويتم البحث أيضًا عن تردد قناة دودو كيدز الجديد، وتردد قناة كوجي 2021 الجديد، وتردد قناة طيور الجنة الجديد، وتردد قناة ماجد 2021، وذلك على موقع جوجل عن تردد قنوات الأطفال2021 باللغة العربية أو الانجليزية، وخصوصًا التى تقدم برامج لمرحلة ما قبل الحضانة، وأفلام الكارتون مثل ميكي وتوم وجيري وبطوط.

تردد قناة زي ألوان الجديد Zee Alwan

التردد: 11277 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة تنة ورنة 2021 Tinh Warna

التردد: 11853 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة طيور الجنة الجديد

التردد: 11393 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

الجودة: HD .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة بطوط 2021

التردد: 11594 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة ميكي الجديد

التردد: 11528 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة ماجد 2021

التردد: 12221 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة ميكي كيدز الجديد

التردد: 11526 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 8/7 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كوكي كيدز 2021

التردد: 11602 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كرتون نتورك الجديد Cartoon Network CN 2021

التردد: 12226 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: عمودي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة MBC3 للأطفال 2021

التردد: 11475 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: رأسي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كراميش الجديد

التردد: 11603 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة طيور بيبي 2021

التردد: 11396 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

الجودة: HD .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة مودي كيدز الجديد

التردد: 11603 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة أطفال ومواهب 2021

التردد: 11353 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة دودو كيدز 2021

التردد: 12604 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة سمسم الجديد

التردد: 11483 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: أفقي .

معامل تصحيح الخطأ: 6/5 .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كوجي 2021

التردد: 11636 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 .

القمر الصناعي: نايل سات .