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كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تفاصيل تصريحات وزيرة الخارجية السودانية عن قضية سد النهضة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قضية سد النهضة الأثيوبي ما زالت هي العنوان الأبرز في الصحف العالمية، لا سيما بعد التعنت الأثيوبي الواضح في اتخاذ إجراءات منفردة للملء الثاني للسد.

وكشف أن وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي ذكرت أن مشكلة سد النهضة ليست مشكلة قانونية أو فنية فقط وإنما انعدام الإرادة السياسية من جانب إثيوبيا في الوصول إلى حل لمشكلة السد.

وتابع أن تصريحات وزيرة خارجية السودان جاءت في محاضرة استضافها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات التابع لمعهد الدوحة للدراسات العليا بعنوان: «سد النهضة :التحديات وآفاق الحلول».

وقالت الوزيرة تصريحاتها: «انه لم يكن في الحسبان مع كل الدعم والعلاقة القوية بين السودان واثيوبيا والعلاقة القوية التي تربط رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ان تطعن اثيوبيا السودان في ظهره.

وقالت: «للأسف هذا ما حدث في العام الماضي عندما قامت اثيوبيا بالملء الاول ولم تشارك السودان المعلومات حيث رفض الجانب الاثيوبي اعطاء أي معلومات إلا باتفاق قانوني وملزم.

وأضافت «لم يكلف ابي أحمد نفسه ان يرفع سماعة التليفون ليخطر صديقة رئيس وزراء السودان بأن الملء الاول سيحدث.

وذكرت أيضا: «مسألة تحول السد لخطر أو امكانية ان يكون سلاح ضد السودان تمت في واقع الامر العام الماضي».

وأكدت وزيرة الخارجية السودانية ان هناك تلاقي كامل بين الرؤيتين المصرية والسودانية وهناك توافق سياسي على مستوي الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيسي الوزراء في البلدين.

وقالت «أن أهمية الوصول لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة قبل الملأ الثاني محور مهم جدا واساسي في التنسيق المصري السوداني.