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«تعليم مطروح» : الانتهاء من التصحيح وجاري أعمال الرصد لإجابات امتحانات الصف الثالث الإعدادي

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«تعليم مطروح» : الانتهاء من التصحيح وجاري أعمال الرصد لإجابات امتحانات الصف الثالث الإعدادي «تعليم مطروح» : الانتهاء من التصحيح وجاري أعمال الرصد لإجابات امتحانات الصف الثالث الإعدادي

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أكد عاطف سلامة وكيل وزارة التعليم اليوم الجمعة الثامن عشر من يونيو ٢٠٢١ أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح وتجري حاليا اعمال رصد وتقدير الدرجات داخل الكنترولات الفرعية الأربع للشهادة الاعدادية يعقبها تحديد الطلاب الاوائل على مستوي محافظة مطروح وتجهيز الاحصائيات الخاصة بالنسبة العامة للنجاح والنسب النوعية الخاصة بالادارات التعليمية والمدارس التابعة لها كذلك نسب النجاح في المواد الدراسية.

وأشار مدير تعليم مطروح إلى أنه سيتم مراجعة اوراق اجابات الطلاب الأوائل بالقطاعات الاربعة قريبا باشراف التعليم العام وموجهي عموم المواد الدراسية بديوان عام المديرية تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وتوافر العدالة والمساواة بين الطلاب لضمان الحصول على حقوقهم كاملة دون زيادة أو نقصان .

وأوضح مدير تعليم مطروح أنه وجه العاملين بلجان النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسئولية والدقة في الأداء من أجل حصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملاً.

وفي ذات السياق أعلن سلامة أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح سيقوم باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية خلال الاسبوع المقبل مشيراً أن النتيجة سيتم إعلانها بعد الاعتماد على الصفحة الرسمية لمحافظة مطروح والصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومؤكدا لأولياء أمور الطلاب عدم الانسياق وراء أي صفحات أو مواقع تروج لاي شائعات خاصة بإعلان النتيجة .

المصرى اليوم

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