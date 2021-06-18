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الأسوأ منذ مارس الماضي.. في وعالميا مساء الجمعة 18 يونيو 2021

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الأسوأ منذ مارس الماضي.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الجمعة 18 يونيو 2021 الأسوأ منذ مارس الماضي.. في وعالميا مساء الجمعة 18 يونيو 2021

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شهد سعر الذهب في مصر، مساء اليوم الجمعه 18 يونيو ، استقرارا نسبيا بالقرب من الأسعار التى حققها صباح اليوم ولكنه مازال يحقق أقل سعر منذ مارس الماضى.

وأعلنت شعبة الذهب في أن عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء اليوم الجمعة، 875 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 766 جنيها، والعيار 18 قيراطًا، 657 جنيها، والجنيه الذهب، بسعر 6127 جنيها.

وشهد سعر الذهب عالميا انخفاضا ملحوظا خلال تداولات المساء ليحقق أكبر خسائر له منذ فترة ويكون هذا الإسبوع هو الأسوأ منذ 2 مارس الماضى وذيلك بعد اعلان الاتحادى الأمريكى اتجاهه لرفع الفائدة مرتين خلال العام المقبل مع البقاء عليها بالقرب من الصفر هذا العام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، في نهاية التعاملات اليوم الجمعه 18 يونيو ، 780.30 جنيه، وكان فى الصباح، 788.07 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,770.77 $ ، وكانت فى الصباح، 1,788.37 $.

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب في مساء اليوم الجمعه، 18 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر بدون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 874 إلى 877
عيار 22 801 إلى 804
عيار 21 765 إلى 767
عيار 18 656 إلى 657
عيار 14 510 إلى 511
عيار 12 437 إلى 438
الاونصة 27,190 إلى 27,261
الجنيه الذهب 6,120 إلى 6,136
الكيلو 874,286 إلى 876,571

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، في نهاية التعاملات اليوم الجمعه 18 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 891.77 جنيه 56.93 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 817.46 جنيه 52.19 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 780.30 جنيه 49.81 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 668.83 جنيه 42.70 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 520.20 جنيه 33.21 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 445.89 جنيه 28.47 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 371.57 جنيه 23.72 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 6,242.42 جنيه 398.52 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27,737.26 جنيه 1,770.77 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 89,177.38 جنيه 5,693.14 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 891,773.76 جنيه 56,931.42 $

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