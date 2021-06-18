★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في مصر، مساء اليوم الجمعه 18 يونيو ، استقرارا نسبيا بالقرب من الأسعار التى حققها صباح اليوم ولكنه مازال يحقق أقل سعر منذ مارس الماضى.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء اليوم الجمعة، 875 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 766 جنيها، والعيار 18 قيراطًا، 657 جنيها، والجنيه الذهب، بسعر 6127 جنيها.

وشهد سعر الذهب عالميا انخفاضا ملحوظا خلال تداولات المساء ليحقق أكبر خسائر له منذ فترة ويكون هذا الإسبوع هو الأسوأ منذ 2 مارس الماضى وذيلك بعد اعلان الاتحادى الأمريكى اتجاهه لرفع الفائدة مرتين خلال العام المقبل مع البقاء عليها بالقرب من الصفر هذا العام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، في نهاية التعاملات اليوم الجمعه 18 يونيو ، 780.30 جنيه، وكان فى الصباح، 788.07 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,770.77 $ ، وكانت فى الصباح، 1,788.37 $.

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب في مساء اليوم الجمعه، 18 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر بدون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 874 إلى 877 عيار 22 801 إلى 804 عيار 21 765 إلى 767 عيار 18 656 إلى 657 عيار 14 510 إلى 511 عيار 12 437 إلى 438 الاونصة 27,190 إلى 27,261 الجنيه الذهب 6,120 إلى 6,136 الكيلو 874,286 إلى 876,571

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، في نهاية التعاملات اليوم الجمعه 18 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

إقرأ أيضا :

انهيار كبير .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 17 يونيو 2021

«ينتظر أحداثا هامة».. انخفاض سعر الذهب في مصر وعالميا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021

«أقل سعر من أسابيع».. سعر الذهب في مصر وعالميًا بمنتصف التعاملات اليوم الإثنين 14 يونيو 2021

استقر عند هذا السعر.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 13 يونيو 2021

«استقرار عند الانخفاض».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 12 يونيو 2021

هبوط مفاجئ.. سعر الذهب في مصر وعالميا منتصف تعاملات اليوم الجمعة 11 يونيو 2021