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أروابارينا يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الرجاء المغربي

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أروابارينا يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الرجاء المغربي أروابارينا يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الرجاء المغربي

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أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز قائمة مباراة الرجاء في كأس الكونفيدرالية، حيث يحل الرجاء ضيفا على نادي بيراميدز باستاد الدفاع الجوي في التاسعة من مساء الأحد في إطار مواجهات ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي- أحمد الشناوي

خط الدفاع: على جبر- محمد حمدي- أسامة جلال- أحمد فتحي- أحمد سامي- أحمد أيمن منصور

خط الوسط: عمر جابر- رمضان صبحي- نبيل دونجا- محمد فاروق- إبراهيم حسن- عبدالله السعيد- محمود حمادة- إبراهيم عادل- إيريك تراوري- أحمد توفيق

خط الهجوم: محمود وادي- دودو الجباس

ويخوض بيراميدز مرانه الأخير غدا السبت في السابعة مساء على استاد الدفاع الجوي ويسبقه مؤتمر صحفي للمدير الفني في السادسة والنصف مساء للحديث عن ترتيبات اللقاء.

المصرى اليوم

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