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مدرب وادي دجلة: راض عن الأداء أمام الجونة.. ولم نفقد الأمل في البقاء بالدوري

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مدرب وادي دجلة: راض عن الأداء أمام الجونة.. ولم نفقد الأمل في البقاء بالدوري مدرب وادي دجلة: راض عن الأداء أمام الجونة.. ولم نفقد الأمل في البقاء بالدوري

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أبدى محمد عبدالواحد، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، رضاه عن الأداء الذي ظهر عليه لاعبي فريقه خلال مواجهة الجونة.

وكان وادي دجلة تعادل مع الجونة سلبيًا، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد عبدالواحد، في تصريحات تلفزيونية: «راض عن الأداء الذي ظهر عليه اللاعبين في مباراة الجونة، ولكني لست راضيًا عن النتيجة، في ظل موقفً الفريق الصعب في جدول الدوري».

وأضاف: «لم نفقد الأمل في البقاء بالدوري، الفارق بيننا وبين أسوان، 5 نقاط لو نجحنا في الفوز في المباراة المقبلة على زهرة الجنوب سيكون الفرق نقطتين فقط»، مضيفًا: «جميع المباريات المقبلة لدجلة كؤوس، وذلك حتى نتمكن من الهروب من شبح الهبوط».

وواصل: «فقدنا الكثير من النقاط السهلة، خلال مباريات الدور الأول، وهذا ما تسبب في تواجد الفريق في هذا المركز السئ في جدول الدوري».

المصرى اليوم

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